Facebook, Instagram et Messenger : un outil unifié pour gérer ses comptes et profils

Facebook introduit Accounts Center pour l'unification de la connexion et des publications sur Facebook, Instagram et Messenger.

Le groupe de Mark Zuckerberg annonce le test d'un nouvel outil baptisé Accounts Center qui sera proposé dans les paramètres sur Facebook, Instagram et Messenger. Le propos est de donner aux utilisateurs la possibilité de contrôler " leurs expériences connectées " à travers ces applications.

C'est une fonctionnalité qui sera optionnelle (la connexion des comptes n'est pas obligatoire). Elle permettra de gérer les publications partagées sur les différentes plateformes depuis un même lieu unifié et avec un seul identifiant de connexion, sans le besoin de changer d'application le cas échéant.

Facebook précise que le recours à Accounts Center n'implique pas d'avoir la même identité pour toutes les applications concernées. Néanmoins, le nom et la photo de profil sur les applications pourront être synchronisés si souhaité.



Plus tard cette année aux États-Unis, la solution Facebook Pay sera ajoutée à Accounts Center. " Un utilisateur pourra saisir ses informations de paiement une fois sur Facebook, puis utiliser Facebook Pay pour effectuer des achats et des dons en toute sécurité sur Facebook et Instagram. "

Accounts Center est une nouvelle pierre dans l'édifice de Facebook pour le rapprochement de ses différentes plateformes. En rappelant que le groupe travaille par ailleurs sur l'unification de la messagerie pour Instagram, Messenger et WhatsApp. À partir du mois d'octobre prochain, le compte Facebook va en outre commencer à s'imposer pour les utilisateurs d'Oculus.