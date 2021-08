Lunettes de réalité augmentée : un mode d'emploi de Facebook pour projet Aria

Il y a quasiment un an, Facebook a levé le voile sur un projet de recherche baptisé Aria au sein des Facebook Reality Labs. Avec un prototype qui se porte comme des lunettes ordinaires, l'objectif est d'aider à mettre au point le logiciel et le matériel nécessaires pour de futurs appareils de réalité augmentée.

En plus de la vidéo et de l'audio, les capteurs du dispositif de recherche permettent de l'oculométrie - ou eye tracking - et l'acquisition de données de localisation. Les informations sont chiffrées sur l'appareil et stockées. Après upload, elles servent aux chercheurs pour la prochaine exploitation de la réalité augmentée.

La publication d'un mode d'emploi des lunettes expérimentales du projet Aria auprès de la FCC américaine (Commission fédérale des communications) a été récemment repérée avec une disponibilité publique. Elles ont un nom de code Gemini ou Gemini EVT (Engineering Valuation Test).

Le document a un numéro de version 0.9 qui remonte à l'été dernier. Depuis, les choses ont donc pu sensiblement évoluer. Il confirme l'absence de tout composant visuel de réalité augmentée, et ainsi la finalité de recueillir des données mais pas de les afficher.

Quelques détails supplémentaires

L'appareil expérimental dispose d'une puce Qualcomm, d'un capteur de proximité et quatre caméras qui selon Protocol sont les mêmes que celles du casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 from Facebook. La charge s'effectue via un câble USB et avec fixation magnétique aux lunettes. Une version modifiée d'Android (Oculus OS) est embarquée.

Une application mobile compagnon Ariane peut être utilisée pour la configuration, la connexion à un réseau Wi-Fi, le contrôle du statut de la batterie et pour l'envoi des données recueillies.

Le mode d'emploi de Gemini démontre bel et bien le caractère expérimental à ce stade. Un produit commercial est à un horizon relativement lointain. Rappelons par contre que Facebook doit proposer une nouvelle génération de lunettes intelligentes (pas de réalité augmentée) en partenariat avec EssilorLuxotica sous la marque Ray-Ban.

Il était initialement prévu une commercialisation pour cette année. Ces lunettes dites intelligentes seront essentiellement axées sur la communication avec des proches.