Messenger et Instagram : Meta repousse le chiffrement de bout en bout par défaut

Tout en évoquant des progrès en la matière, le groupe de Mark Zuckerberg avait déjà prévenu que le chiffrement de bout en bout par défaut pour Messenger (Facebook Messenger) et Instagram (Instagram Direct) était un projet à long terme.

Une échéance avant fin 2022 au plus tôt avait été évoquée. Désormais, il est admis qu'un déploiement à l'échelle mondiale sur l'ensemble des services de messagerie dans le giron du groupe Meta ne se fera pas avant 2023. En rappelant que c'est déjà d'actualité pour WhatsApp.

" Nous prenons notre temps pour bien faire les choses. […] En tant qu'entreprise qui connecte des milliards de personnes dans le monde entier et qui a mis au point une technologie de pointe, nous sommes déterminés à protéger les communications privées des gens et à assurer leur sécurité en ligne ", déclare Antigone Davis, responsable de la sécurité chez Meta.

Les métadonnées suffiront

À souligner qu'un chiffrement de bout en bout des contenus des messages n'empêche évidemment pas la collecte de métadonnées, comme le montre de manière plus explicite la mise à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp en Europe.

Lorsque le chiffrement de bout en bout sera disponible sur l'ensemble des messageries de Meta, Antigone Davis souligne que des données non chiffrées dans les applications, des informations sur les comptes et des rapports d'utilisateurs seront associés dans le but d'assurer la sécurité des utilisateurs et pour répondre aux efforts de sécurité publique.