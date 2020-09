Comment retrouver le Facebook classique

Déployé pour tous à l'échelle mondiale au mois de mai dernier, le nouveau Facebook.com bénéficie d'une interface web allant dans le sens d'une unification de l'expérience proposée sur ordinateur et mobile.

Dans le courant de ce mois de septembre, ce nouveau Facebook va s'imposer par défaut et le retour à l'ancienne version dite classique ne sera plus possible.

Découvrez aujourd’hui le nouveau design du site #Facebook qui est désormais plus fun, plus épuré et plus simple à utiliser! ? https://t.co/KSuJ59q24g pic.twitter.com/ateRGL5QYX — Facebook France (@FacebookFR) May 11, 2020

Avec l'extension Old Layout for Facebook disponible dans le Chrome Web Store, le propos est de restaurer la version classique de Facebook (antérieure à septembre 2020). Il s'agit en fait de modifier l'user-agent du navigateur et faire passer Chrome pour un navigateur qui ne prend pas en charge le nouveau Facebook.

Rien ne dit toutefois que cette petite astuce sera indéfiniment opérationnelle. Un même résultat peut être obtenu avec des extensions qui modifient l'user-agent. Par exemple, l'extension User-Agent Switcher for Chrome.