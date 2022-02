Meta déploie massivement les Reels sur Facebook

Après Instagram, les Reels ont été introduits pour le réseau social Facebook l'année dernière avec d'abord un lancement aux États-Unis. Ce format est largement perçu comme une réponse à TikTok en s'appuyant sur de courtes vidéos d'une durée maximale désormais portée à 60 secondes.

Facebook Reels bénéficie actuellement d'un déploiement dans plus de 175 pays avec une disponibilité de cette fonctionnalité sur mobile via l'application Facebook pour Android et iOS. Selon Meta, la vidéo compte pour la moitié du temps passé sur Facebook et Instagram.

Quelques nouveautés seront accessibles pour les créateurs du monde entier parmi lesquelles Remix (créer un Reel avec un Reel existant), l'enregistrement de brouillons. Des outils de création permettront par ailleurs de tester plus facilement différents formats pour ceux qui publient des vidéos en direct ou au format long.

Capter du temps d'utilisation et monétiser

Lors de la publication des derniers résultats trimestriels de Meta (anciennement groupe Facebook), le fondateur et patron Mark Zuckerberg avait souligné l'importance des Reels sur le long terme face à la concurrence d'applications comme TikTok, et pour capter l'attention des jeunes adultes.

" Nous sommes au milieu d'une transition sur nos propres services vers des vidéos au format court comme Reels. " Si les Reels ont été présentés comme le format de contenu connaissant la plus forte croissance, leur monétisation est par contre plus lente par rapport aux Stories notamment.

Pour le moment aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et avant plus de pays au cours des prochaines semaines, Meta teste pour Facebook Reels des bannières publicitaires en superposition semi-transparente en bas des vidéos et des images publicitaires statiques (stickers) que les créateurs peuvent placer à n'importe quel endroit sur leurs Reels.

Facebook proposera de découvrir les Reels en haut du fil et avec des recommandations. Ils pourront également être partagés dans les Stories, les groupes et dans l'onglet Watch.