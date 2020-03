Facebook : l'outil de transfert vers Google Photos disponible en France

L'outil de transfert de photos et vidéos entre Facebook et Google Images est désormais disponible en France.

Fin 2019, Facebook avait annoncé un outil pour permettre aux utilisateurs de transférer leurs photos et vidéos publiées sur le réseau social directement vers d'autres services. Dans un premier temps, l'outil n'a été déployé qu'en Irlande.

Aujoud'hui, Facebook annonce le déploiement de cet outil en France et plus largement dans l'Union européenne, le Royaume-Uni, ainsi que dans quelques pays d'Amérique latine et d'Afrique. Le mois dernier, il avait déjà été étendu à des pays dans la région Asie-Pacifique.

Il ne s'agit toujours pas de la pleine mesure de l'outil. Il n'est pour le moment question que du transfert vers Google Photos. Pour les données transférées, il y a évidemment chiffrement.

Rappelons que ce travail est basé sur la participation de Facebook à l'initiative open source Data Transfer Project à laquelle prennent aussi part Google, Microsoft, Twitter, de même que Apple.

Dans le cadre du Data Transfer Project, l'idée est d'utiliser les API et mécanismes d'autorisation existants des services pour accéder aux données. Des adaptateurs spécifiques à un service sont ensuite utilisés pour transférer les données dans un format commun, puis dans l'API du nouveau service.