Facebook attire massivement des utilisateurs et dépense sans compter

Contre vents et marées, Facebook continue d'attirer du monde et pas qu'un peu. Au quatrième trimestre 2019, le nombre d'utilisateurs actifs par mois pour l'application principale de Facebook a encore progressé de 8 % sur un an pour atteindre 2,5 milliards. Le nombre d'utilisateurs actifs par jour est de 1,66 milliard au 31 décembre 2019 (+9 %).

Une telle progression s'inscrit dans la lignée de celle enregistrée au troisième trimestre. Elle est d'actualité même en Europe qui avait pourtant été l'une des premières régions du monde à y mettre un frein après une multiplication d'affaires autour de la gestion des données personnelles.

Est-ce à dire que les initiatives de Facebook pour redorer son image portent leurs fruits ? Récemment, le réseau social a décidé de déployer à l'échelle mondiale son outil Activité en dehors de Facebook. Il permet de gérer et contrôler les données que les applications et sites web tiers partagent avec Facebook.



En moyenne, 2,26 milliards de personnes (+11 % sur un an) utilisent Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger chaque jour et 2,89 milliards de personnes (+9 %) utilisent au moins une de ces applications chaque mois.

" Ce fut un bon trimestre pour notre communauté et nos activités, et une solide fin d'année ", déclare Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Facebook. Un type de déclaration qu'il réitère à quasiment chaque trimestre. Il souligne par ailleurs que plus de 140 millions de petites entreprises utilisent les services de Facebook.

Le chiffre d'affaires du groupe atteint 21,1 milliards de dollars au quatrième trimestre avec une progression de 25 % sur un an et 98,4 % de recettes publicitaires. Le bénéfice net progresse de 7 % à 7,3 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année 2019, Facebook a réalisé un chiffre d'affaires de 70,7 milliards de dollars (+27 %) et un bénéfice net de 18,5 milliards de dollars (-16 %).

Pour Facebook, il a en effet fallu faire quelques provisions en raison de son amende record de 5 milliards de dollars infligée par la Federal Trade Commission (FTC) et le coût de mesures à mettre en place. Au quatrième trimestre, les dépenses de Facebook ont été particulièrement importantes, soit à hauteur de 12,2 milliards de dollars et 46,7 milliards de dollars pour 2019.