Bon plan : les filaments d'imprimantes 3D PLA et PETG en promotion ainsi que des imprimantes 3D

Les imprimantes 3D utilisables par les particuliers sont très appréciées du grand public, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous vous listons les imprimantes 3D et leurs filaments qui sont en promotion en ce moment.

En ce moment, vous pourrez retrouver des filaments pour imprimantes 3D en promotion. Parmi eux, on retrouve les filaments PETG couleur or, mais aussi des filaments PLA de différentes couleurs. Les prix affichés sont pour 1kg de filament acheté. Tous les filaments proposés aujourd'hui sont de l'ordre de 1,75mm et donc compatible avec la plupart des imprimantes 3D en promotion présentées ci-dessous dont la meilleure de toutes selon nous, la Artillery Sidewinder X1 !

Prenons par exemple, les filaments PLA noirs de chez Geeetech qui sont vendus au kilo chez Gearbest pour 23 €. Vous retrouverez les filaments en promotion chez Gearbest ici :



Des imprimantes 3D sont également en promotion chez Gearbest, avec notamment la Anycubic Chiron 3D ou encore les Flsun Q5 et QQ S :

Elegoo Mars Code promo: Vente flash Quantité: 200

Longer Orange30 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Anycubic Chiron 3D Code promo: Vente flash Quantité: 200



Enfin, il est à noter que pour nous, la meilleure imprimante 3D est l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 que nous avons testée et que vous pourrez vous procurer en seulement quelques jours d'Europe;

En effet, l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 est proposée chez AliExpress dans deux boutiques pertinentes à seulement 374 € avec la livraison gratuite depuis l'Europe en 4 à 10 jours. Attention, sélectionnez bien le pays d'expédition et bien entendu la version 220 V. Elle est donc disponible ici et là.

