Fin de Stadia : la plateforme emporte avec elle la suite de Death Stranding

Malgré les efforts de Google, le service Stadia n'a finalement pas survécu et le Netflix du jeu vidéo n'aura pas été... Pire, il emporte dans la tombe certains projets pourtant attendus.

Il y a quelques jours, Google annonçait la fin de Stadia. Le service annoncé à l'époque en grande pompe devait devenir le Netflix du jeu vidéo. Google s'attendait à un succès retentissant... Mais finalement la plateforme coupera tous ses serveurs le 18 janvier 2023.

Google n'aura pas convaincu avec son service de Cloud Gaming, et ce pour plusieurs raisons. L'intégration des titres sur Stadia nécessitait d'une part un grand travail du côté des développeurs afin d'optimiser les échanges de données via les serveurs pour une expérience plus fluide. Face au manque de joueurs, peu d'éditeurs ont ainsi investi dans Stadia.

Stadia : le Netflix du jeu vidéo est mort

Autre point de frustration : le service a mis énormément de temps à se rendre disponible, notamment de par les bridages inexplicables que s'est imposés Google : Chromecast Ultra obligatoire, manette dédiée... Il aura fallu attendre des mois pour que l'offre soit accessible dans ces conditions, puis que Google facilite l'accès avec un ancrage direct dans Chrome et des applications dédiées, ainsi qu'un support manettes plus large et sans passer par un Chromecast.

Finalement, Google espérait sans doute jouer sur les deux tableaux, en commercialisant un service de Cloud Gaming d'une part, tout en vendant du hardware d'autre part... Situation complètement loufoque alors même que le Cloud Gaming vise justement à se détacher de toute plateforme matérielle spécifique.

Par ailleurs, l'offre Stadia Pro se montrait relativement chère (9,99€) alors même qu'elle ne proposait que peu de jeux gratuits intégrés, et peu de jeux compatibles dans sa globalité.

La plateforme emporte la suite de Death Stranding

L'échec de Stadia était annoncé depuis plusieurs mois, mais on ne s'attendait pas à ce que la plateforme emporte avec elle certains projets, dont la suite de Death Stranding.

Car on apprend désormais que Google était en discussions avec Hideo Kojima pour la production d'une suite de Death Stranding. Il n'était pas vraiment question d'un Death Stranding 2, mais plutôt d'un volet annexe au premier jeu de Kojima Productions.

Il était question d'un jeu 100% solo, sans aucune partie multijoueur asynchrone comme dans Death Stranding. Finalement, le projet aurait été annulé justement pour son aspect solo, Phil Harrison expliquant que l'avenir du jeu vidéo se situait dans le multijoueur.

Le développement avait débuté, mais le projet annulé dès la présentation des premières maquettes en 2020.

Rien de très grave pour Hideo Kojima qui planche depuis quelques années sur un nouveau titre déjà annoncé comme un jeu d'horreur épisodique qui pourrait être baptisé Overdose et serait une exclusivité temporaire Xbox . Le titre serait installé dans le Cloud pour proposer une expérience immersive avec des appels sur le téléphone du joueur, des notifications sur les réseaux sociaux, etc...