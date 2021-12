Le Fire TV Stick 4K Max profite d'une ÉNORME réduction, mais aussi des écouteurs Jabra ou encore des SSD

Aujourd'hui, le Fire TV Stick 4K Max bénéficie d’une très belle réduction chez Amazon.

Il est propulsé par un processeur quadcore à 1,8 GHz épaulé par un GPU IMG GE8300, 2 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage. De plus, Il bénéficie aussi de la connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Vous profitez aussi des technologies Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, etc.

Le Fire TV Stick 4K Max est accompagné d'une télécommande vocale Alexa. Cette dernière permet de contrôler le dongle, et vous met à disposition plusieurs raccourcis comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Pour finir, le dongle reste discret et facilement configurable.

Sur le site Amazon, le Fire TV Stick 4K Max est au prix préférentiel de 39 € au lieu de 65 € avec la livraison gratuite.



