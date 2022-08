Fitbit introduit ses montres Sense 2, Versa 4 et son bracelet Inspire 3

Dans le giron de Google depuis 2021, Fitbit va intégrer ses outils de santé et de fitness dans la montre connectée Pixel Watch fonctionnant avec Wear OS. C'est toutefois Fitbit OS qui équipe les nouvelles montres connectées Sense 2 et Versa 4 officiellement dévoilées aujourd'hui par Fitbit. Il y avait déjà eu quelques fuites.

Point de Wear OS, mais toutefois le support de Google Wallet pour le paiement sans contact et de Google Maps pour la navigation au tour par tour qui seront " bientôt " de la partie, sans calendrier de déploiement précis. Reste que Google Assistant fait défaut, contrairement à l'intégration d'Alexa d'Amazon. L'interface utilisateur évolue par ailleurs, avec des vignettes de données personnalisables.

Axée sur la santé, la montre connectée Sense 2 est introduite comme la plus avancée de la gamme. Elle dispose d'un nouveau capteur Body Response pour le suivi en continu - et plus seulement à la demande - de l'activité électrodermale en lien avec les glandes sudoripares, et permettre ainsi la gestion du stress tout au long de la journée. Des recommandations pourront se faire en fonction.

Des mesures comme la fréquence cardiaque et sa variabilité, les changements de la température cutanée sont associées dans cette optique. Les capteurs de santé profitent d'une technique d'électrodes vaporisées pour l'intégration de celles-ci dans le verre de l'écran. Sans impact cependant en matière d'interaction côté utilisateur.

La montre connectée Versa 4 ne dispose pas de capteur de température cutanée ou du suivi continu pour le stress. Pour autant et même si elle est de son côté axée sur la forme (fitness) plus que sur la santé, elle reprend la plupart des possibilités de la Sense 2 (GPS, fréquence cardiaque, suivi d'activité et du sommeil, SpO 2 pour l'oxygène dans le sang, fréquence respiratoire...). Un score d'aptitude quotidienne aide à atteindre des objectifs d'activité. Une quarantaine de sports peuvent être suivis au poignet.

Le bracelet d'activité Inspire 3 avec écran couleur

Sense 2 et Versa 4 sont avec une autonomie de batterie de plus de 6 jours qui dépendra bien évidemment du type d'utilisation. Elle passe à jusqu'à 10 jours pour le bracelet d'activité Fitbit Inspire 3.

Par rapport au modèle précédent Inspire 2, ce bracelet connecté délaisse l'écran monochrome LED pour un écran couleur OLED. Manifestement, cela n'affecte pas l'autonomie de batterie, en faisant cependant attention aux conséquences de l'activation de l'affichage permanent. Il ajoute en outre un capteur SpO 2 , mais n'intègre toujours pas de GPS.

Le Fitbit Inspire 3 permet de suivre l'activité avec par exemple le nombre de pas, les calories brûlées, la fréquence cardiaque. Il peut évaluer la qualité du sommeil et le niveau de stress. À noter que le Inspire 3 est étanche jusqu'à 50 mètres, comme les montres Sense 2 et Versa 4.

Prix et disponibilité

Ces trois nouveaux produits de Fitbit sont en précommande avec une disponibilité fin septembre pour les montres connectées (6 mois d'abonnement à Fitbit Premium inclus) et mi-septembre pour le bracelet d'activité.