La Pixel Watch de Google aurait une vieille puce

Une puce dont l'annonce de la sortie remonte à 2018. C'est ce qui se trouverait à l'intérieur de la première montre connectée made by Google.

La semaine dernière, Google a officialisé la Pixel Watch dont la sortie est annoncée pour l'automne prochain. Pour cette première montre connectée dite entièrement conçue par Google, les détails divulgués ont été finalement assez minces pour le moment.

Google a évoqué le design avec de l'acier inoxydable recyclé, des bracelets personnalisables, un cadran arrondi et légèrement bombé, une couronne tactile. Une interface utilisateur Wear OS est promise améliorée avec une navigation plus fluide et des notifications intelligentes.

La Pixel Watch bénéficiera d'applications natives Google avec Google Maps, Google Assistant, Google Wallet comme porte-feuille et Google Home. Le groupe a en outre insisté sur une intégration poussée des outils de santé et de fitness de Fitbit - qui est dans son giron - pour un appareil dont la vocation est de compléter la gamme Pixel. La compatibilité avec l'iPhone ne sera pas au rendez-vous.

Un SoC Exynos 9110 pour la Pixel Watch de Google

Selon une information de 9to5Google, la Pixel Watch de Google sera équipée d'une puce Exynos de Samsung. Toutefois, il ne s'agirait pas du dernier processeur Exynos W920 comme dans la Galaxy Watch 4, mais de l'Exynos 9110 datant de mi-2018.

Ce SoC est avec finesse de gravure de 10 nm. Il dispose de deux cœurs ARM Cortex-A55 (1,15 GHz) et un GPU Mali-T720 MP1. Le GPU est en capacité de gérer des écrans d'une définition qHD (854 x 480 , 480 x 480 pixels). Il profite d'un modem 4G LTE Cat 4.

Avec le SoC Exynos W920 gravé en 5 nm, Samsung avait notamment souligné l'activation d'un coprocesseur Cortex-M55 basse consommation pour le mode Always on Display, une amélioration des performances CPU d'environ 20 % par rapport à l'Exynos 9110 et des performances graphiques décuplées.

Pour 9to5Google, il est probable que Google se contente d'une puce relativement ancienne dans la mesure où le projet pour la Pixel Watch a démarré de longue date et à l'époque où le SoC 9110 était récent. Si l'information se confirme, ce pourrait être assez contrariant, même si Google pourra faire parler son expertise en matière d'optimisation pour le logiciel.