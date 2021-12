Une lampe suspendue connectée, une imprimante 3D Delta et un graveur laser en promotion

Aujourd'hui, profitons de trois belles réductions sur une lampe suspendue Yeelight, une imprimante 3D FLSun et un graveur laser.

Commençons avec la lampe suspendue intelligente Yeelight YLDL01YL qui est en promotion chez Cafago.

Elle s'associe à son application afin de permettre de personnaliser ses couleurs. Elle est aussi compatible avec les commandes vocales. Vous pouvez définir différents modes, temporisation, fonction de synchronisation, allumer / éteindre, régler la luminosité... Il est aussi possible de changer la couleur de la lumière pour donner une atmosphère différente.

Elle est composée de 294 leds sans scintillement et anti-éblouissement. La lampe offre une longue espérance de vie de plus de 40 000 heures. Elle possède la certification IP50 offrant une résistance anti-poussière et une résistance aux insectes.

Sur Cafago, la lampe suspendue intelligente Yeelight YLDL01YL est au prix de 65 € au lieu de 286 € avec une livraison depuis des entrepôts allemands.





Continuons avec l'imprimante 3D FLSun Q5 qui est une imprimante Delta. Elle est équipée d'une carte mère 32 bits avec des drivers silencieux TMC 2208. Elle propose la reprise d'impression après coupure, un écran couleur tactile, et un extrudeur titan en direct drive pour un meilleur contrôle de l'extrusion.

Son volume d'impression est de 200 mm de diamètre pour 200 mm de hauteur avec une buse de 0,4 mm qui supporte une température jusqu'à 260 °C. Son lit est chauffant et capable de monter jusqu'à 100°C. Sa vitesse d'impression est entre 30 et 120 mm/s.

Sur Tomtop, l'imprimante 3D FLsun Q5 est disponible au prix réduit de 179 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Finissons avec le graveur laser NEJE Master 2 qui profite d'une belle réduction chez Tomtop.

Il offre une surface de gravage de 440 mm x 255 mm avec une tête de 7,5 W et une protection contre les rayons. Il est compatible LightBurn et Laster GRBL. Il est capable de graver le bois, le MDF, le Balsa, le tissu, le plastique, le cuir, etc.

Le laser a une durée de vie de 10 000 à 20 000 heures. Vous pouvez aussi le contrôler depuis une application Android ou iOS. Sa forme lui permet d'être rangé facilement.

Le graveur laser NEJE Master 2 est au prix de 200 € au lieu de 448 € sur le site de Tomtop avec les frais de livraison gratuits depuis l'Allemagne.



