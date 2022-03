Xiaomi Haylou RS4 Plus : la nouvelle montre connectée de chez Haylou à prix réduit pour son lancement

Haylou est une marque appartenant à l’écosystème Xiaomi. Elle se spécialise dans la production et commercialisation de casque Bluetooth et de dispositifs portables intelligents. La marque vient de concevoir leur nouvelle montre intelligente la Xiaomi Haylou RS4 Plus.

Cette dernière affiche un design métallique et rectangulaire, elle est ultralégère avec un poids de 57,6 grammes et elle est dotée d’un bracelet magnétique qui permet de l’attacher ou de la détacher rapidement. La montre est pourvue d’un écran AMOLED de 1,78" avec une définition de 368 x 448 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Belle innovation avec le thermomètre parmi ses capteurs, qui permet de suivre en permanence votre température corporelle et d’établir un rapport et de vous alerter s’il y a un souci. De plus, vous pouvez profiter aussi du suivi de sommeil, de votre taux d’oxygène, vos battements de cœur et le suivi de stress. Mais aussi, la montre permet de suivre les cycles menstruels.

La Haylou RS4 Plus permet de vous accompagner sur 105 sports différents comme la course, le tennis ou même la natation, le tout, avec un suivi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle affiche la certification IP68 qui atteste la protection totale contre les poussières et la protège contre les effets de l’immersion.

Du côté de l’autonomie, la smartwatch est dotée d’une batterie de 230 mAH qui permet de profiter de 28 jours d’autonomie maximale ou de 10 jours pour une utilisation quotidienne.

Elle est compatible avec des smartphones qui possèdent une version supérieure à Android 6.0 ou iOS 11.0. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser le fond d’écran avec plus de 100 modèles différents, mais aussi votre menu principal en mettant vos applications préférées.

Actuellement, la montre connectée Haylou RS4 Plus est au prix de 41 € avec le code 328FR04 avec la livraison gratuite.





Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme HUAWEI qui fête Pâques avec de grosses réductions sur ses PC, écouteurs, écrans PC et même sur le P50 Pro ou encore Redmi 10C avec son lancement du dernier smartphone de chez Xiaomi.