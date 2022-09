Après les scalpers, les footballeurs achètent des PS5 par dizaines, sans y jouer

Alors que la PS5 est un peu plus facile à acheter depuis quelques mois, elle reste inaccessible pour certains. Aussi, il est difficile de voir les footballeurs pros exhiber des dizaines de consoles au mur...

Le jeu vidéo devient de plus en plus populaire auprès d'un nombre grandissant de joueurs, y compris chez les sportifs professionnels. Ainsi, beaucoup de sportifs n'hésitent plus à partager leur amour pour certaines plateformes ou jeux, certains allant jusqu'à devenir streamer à temps partiel.

La PS5 : nouveau signe ostentatoire de richesse et pouvoir ?

Mais depuis quelques semaines, une polémique enfle : de plus en plus de footballeurs pros achètent des dizaines de PlayStation 5 afin d'en faire des objets de décoration, une nouvelle façon d'afficher leur richesse et leur pouvoir.

Certains footballeurs font appel à leurs conciergeries pour acheter des dizaines de consoles, quitte à graisser quelques pattes au passage, afin de les transformer en objet de décoration. "C'est pour faire une exposition sur le mur" aurait ainsi indiqué à footballeur au responsable d'Elysée Conciergerie, rapportent nos confrères de Vice.

Des caprices qui auraient une incidence sur le marché, au même titre que les scalpers Pas de quoi faire s'envoler un peu plus le prix de la console (Sony s'en est chargée elle-même), mais certainement de quoi limiter un peu plus les stocks qui arrivent toujours au compte-goutte.