Forfait mobile : B&You répond à RED avec du 60Go + internet illimité à 12€ et du 100Go à 15€ !!!

Afin de contrer l'offensive RED d'hier, Bouygues Telecom lance une nouvelle opération promotionnelle sur ses forfaits mobiles B&You 60 Go et 100 Go de données mobiles qui restent sans engagement et sans prix qui double après 1 an ! Une réponse du berger à la bergère.

La concurrence entre deux opérateurs mobiles nous offre parfois de belles promotions comme c'est le cas ici avec B&You qui propose de nouvelles offres sur ses forfaits mobiles en réponse à la nouvelle promotion de chez Red by SFR sur son forfait 100 Go à 12 € qui se termine demain.

On peut donc retrouver chez B&You deux très belles surprises avec les forfaits 60 Go de data à 11,99€ par mois avec internet illimité le week-end (ce qui n'a jamais été le cas à ce prix) et le forfait 100 Go de data à 14,99 € par mois jusqu'au 20 février 2020 inclut, la même date de fin que.. RED :-)

Le forfait 60 Go inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM

60 Go de data utilisables en France dont 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM.

L'option "Week-end illimité" permettant de naviguer sur internet de façon illimitée et gratuite sans décompte de votre forfait data, pendant tout le week-end (du samedi 00h01 au dimanche 23h59).

La carte SIM est à 10 € au moment de la commande





Le forfait 100 Go inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM

100 Go de data utilisables en France dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

La carte SIM est à 10 € au moment de la commande





Pour rappel, les forfaits mobiles de B&You sont sans engagement et leurs prix n'évoluent pas après 6 ou 12 mois, comme c'est généralement le cas chez la concurrence. Vous pouvez donc adhérer à leurs offres sans craindre de vous retrouver piégé dans un abonnement.

Avec ses nombreuse options gratuites, contrairement à RED, il faut avouer que le forfait à 60 Go et internet illimité est une excellente offre, vive la concurrence !

Cependant, malgré ces deux très bonnes offres, il est toujours bon de vérifier chez la concurrence, vous pourrez donc retrouver toutes les PROMOTIONS chez Sosh, Free, Bouygues, SFR et aussi NRJ, Poste,... mais aussi Coriolis qui propose des forfaits 20 Go à 7,99 € et 60 Go à 9,99 € pendant 1 an