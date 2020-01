Bon plan : le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 à moins de 24 € (vs 39,99 €) mais aussi montres connectées...

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 que nous avons testé est équipé pour rappel d'un écran couleur AMOLED de 0,95" d'une définition de 120 x 240 pixels. Il dispose d'un boîtier étanche 5 ATM (50 mètres) pour un poids de 22,1 g et propose une autonomie de jusqu'à 20 jours avec une seule charge.

Ce dernier permet le suivi d'activité et de la nage, la surveillance de la santé grâce à une surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil. Avec connectivité Bluetooth 5.0, il permet de consulter les appels, les messages, les notifications et la musique en cours de lecture.

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 est proposé dans sa version internationale (français ok) au prix réduit de 23,66 € au lieu de 39,99 € prix officiel sur Gearbest avec le code de réduction GBBAND4MI et la livraison gratuite.

Vous trouverez également en promotion des montres connectées comme les Amazfit GTR ou GTS :

