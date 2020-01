Forfait mobile : les forfaits Sosh 20 Go et 50 Go en promotion !

C'est le retour des promotions du côté des forfaits mobiles de l'opérateur Sosh (Orange) à la fois sur les forfaits 20 Go et 50 Go. A saisir !

Sosh, la filiale d'Orange qui utilise à 100% le réseau Orange sans aucune limitation, propose deux de ses forfaits mobiles en promotion, à savoir les forfaits avec 20 Go et 50 Go de données mobiles.

Ces deux promotions sont valables jusqu'au 20 janvier 9h. Vous trouverez ainsi le forfait à 24,99 € par mois de l'opérateur proposé à seulement 14,99 € par mois sans engagement pendant 12 mois (forfait avec 50 Go de data), mais aussi le forfait à 19,99 € par mois qui passe durant 1 an à seulement 11,99 € par mois (forfait 20 Go), le tout étant sans engagement.

Pour rappel, ces forfaits incluent :

Appels et SMS/MMS illimités en France

Internet mobile avec 20 ou 50 Go de data (débit réduit au-delà) en France métropolitaine

Envoie de SMS en illimité vers Europe / Suisse / Andorre/ DOM

Depuis l'étranger, appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France et profitez de vos 20 ou 50 Go d’internet mobile comme si vous étiez en France.

Appels illimités vers USA et Canada et les fixes en Europe uniquement pour le forfait à 24,99 €

Carte SIM universelle (5€)



Enfin, pour rappel, nous avons publié ce week-end un bon plan regroupant l'ensemble des promotions chez B&You, Red, Free ou encore NRJ, Cdiscount et Prixtel, mais ausi hier chez la Poste Mobile.