Orange : une série limitée sur Pack Open (internet + mobile 70 Go) à partir de 29,90 € par mois

Orange propose deux nouvelles offres en séries limitées pour profiter d'internet (ADSL ou Fibre) et d'un forfait mobile 70 Go à prix réduit !

Le bon plan du jour concerne Orange et ses nouvelles offres sur des forfaits internet, mais aussi mobiles. Ces promotions se terminent le 7 octobre 2020.

Dans un premier temps, vous pourrez retrouver la série limitée lancée tout récemment par Orange sur un Pack Open. En effet, vous pourrez profiter d'une Livebox ADSL avec un forfait mobile 70 Go pour 29,99 € par mois pendant un an puis 58,99 € par mois.

Dans ce Pack Open, vous retrouverez un forfait mobile avec

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

depuis la France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 70 Go de data utilisables en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM (débit réduit au-delà) La carte SIM à 10 € lors de la commande

Un engagement de 12 mois

Mais aussi un forfait internet avec la Livebox Play, la TV d'Orange et les appels vers les fixes de plus de 100 destinations.



Vous pourrez également profiter de la Livebox Fibre avec le forfait 70Go à 29,99 € par mois seulement pendant 12 mois puis 63,99 € par mois.

Vous retrouverez dans cette offre les mêmes caractéristiques que dans l'offre précédente (forfait 70 Go, TV d'Orange, Appels vers les fixes de plus de 100 destinations), mais cette fois-ci avec la fibre qui vous propose jusqu'à 400 Mbit/s (débit descendant) et jusqu'à 400 Mbit/s (débit montant).

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la fibre SFR à 10 € par mois pendant 1 an, mais aussi Bouygues Télécom qui propose son forfait mobile 100 Go à moins de 14 € !