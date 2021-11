Game over pour Fortnite en Chine

Après presque trois années de vaine tentative, Epic Games a mis fin à la version chinoise de Fortnite qui était en bêta et spécifique à ce marché.

Game over pour le jeu Fortnite en Chine. Comme prévu, la version chinoise de ce jeu phénomène d'Epic Games à plus de 350 millions de joueurs dans le monde n'est plus accessible depuis aujourd'hui en Chine.

Il y a deux semaines, Epic Games avait annoncé la fermeture des serveurs du jeu pour la Chine le 15 novembre à 11h (heure locale), sans pour autant s'étendre sur le sujet. Même si le groupe chinois Tencent est le deuxième actionnaire d'Epic Games après l'Américain Tim Sweeney, cela n'a pas permis de sauver Fortnite en Chine.

Cette fermeture a été marquée par une première étape en tout début de mois avec l'arrêt de l'inscription de nouveaux joueurs et la fin du portail de téléchargement.

Lancée au printemps 2018, la version chinoise de Fortnite a toujours été présentée comme un test avec quelques restrictions comme un récit modifié, l'interdiction de la représentation de crânes pour des personnages, sans compter l'absence d'un système de microtransactions qui est pourtant au cœur du modèle économique du jeu.

Autrement dit, Epic Games ne perd pas de substantiels revenus avec l'arrêt de Fortnite en Chine où les autorités serrent la vis pour l'ensemble des activités en ligne - et pas seulement vidéoludiques - et le temps passé par les plus jeunes.