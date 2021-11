Yahoo a quitté la Chine pour de bon

En soulignant un environnement commercial et juridique de plus en plus difficiles, Yahoo a annoncé que sa gamme de services n'est plus accessible en Chine depuis le 1er novembre. Un retrait symbolique de Yahoo qui avait déjà largement quitté ce pays depuis plusieurs années.

Les services de Yahoo encore accessibles en Chine n'étaient pas légion, et le portail web y était par exemple déjà bloqué. Toutefois, il restait l'accès à certaines plateformes très ciblées et des médias parmi lesquels Engadget et TechCrunch.

Dans sa communication Yahoo utilise des termes similaires à ceux employés par le réseau professionnel LinkedIn. Il avait annoncé sa fermeture en Chine le mois dernier, en évoquant un environnement opérationnel beaucoup plus difficile et de plus grandes exigences de conformité aux règles du pays.

C'est depuis le 1er novembre qu'une nouvelle législation est entrée en vigueur en Chine. Elle concerne la protection des données personnelles avec de fortes restrictions sur le recueil de données et le stockage. Sans compter le fait que les entreprises qui opèrent en Chine sont susceptibles de devoir fournir des données aux autorités.

Au mois de septembre, le fonds de capital-investissement américain Apollo Global Management avait annoncé la finalisation du rachat de Yahoo dans le cadre d'une transaction à 5 milliards de dollars.