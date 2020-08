Epic Games : un tournoi anti Apple organisé sur Fortnite avec des cadeaux à la clé !

Le développeur de Fortnite organise un tournoi ce week-end avec des tonnes de récompenses pour les meilleurs joueurs. Après avoir ajouté la semaine dernière une option pour contourner la commission de 30% d'Apple et de Google sur Fortnite, et après la riposte cinglante d'Apple qui a supprimé Fortnite de l'App Store, Epic Games annonce aujourd'hui organiser un tournoi anti Apple.

Dès ce dimanche 23 août, les joueurs de toutes les plates-formes pourront gagner des cadeaux sur le thème de #FreeFortnite, un mouvement initié par Epic Games pour monter ses fans contre le géant Apple. On compte également plus de 1200 cadeaux à haute valeur comme des ordinateurs Alienware, des smartphones OnePlus 8 Pro, des PS4 Pro, des Xbox One X ou des Nintendo Switch.

Ce tournoi sera le dernier pour beaucoup puisque le 27 août, Fortnite sera complètement bloqué sur iOS. Epic Games compte sur ses joueurs pour se rallier contre le "méchant" Apple. Du côté d’Apple on rigole beaucoup moins, et on pose un ultimatum à Epic Games qui a jusqu’au 27 août pour régulariser la situation avant de se voir privé de tous les outils de développement de la marque et donc y compris du moteur de jeu Unreal Engine.