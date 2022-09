La fusée de Free ressortie pour une révolution

Pour annoncer le lancement de Free Mobile en 2012, une fusée en art ASCII utilisant des lettres et caractères spéciaux avait été publiée en ligne. Maison-mère de Free, Iliad refait le coup de cette fusée qui est disponible depuis quelques mois sur le site Stancer.com. Le titre du site " Coming soon " laisse augurer le lancement d'un service ou produit pour bientôt.

Cette fusée a déjà affiché en son centre deux messages en Base64. Après " nous on rend l'argent " entre fin 2021 et janvier 2022, le message porte depuis sur une campagne active de recrutement. Il renvoie vers une adresse email de Stancer pour postuler, ou une page du groupe Iliad pour rejoindre la team Free.

La page propose des offres disponibles au sein de Stancer qui est donc dans le giron de la maison-mère de Free, et laisse supposer des synergies à venir avec Free. Cette fois-ci, il est question d'une révolution - un terme qu'affectionne Free - dans le paiement, comme l'évoque un récent tweet sur le compte de Stancer.

Un service bancaire encore mystérieux

" Stancer est un établissement de paiement français, filiale du groupe Iliad. Nous proposons une suite de solutions permettant à des entreprises de toutes tailles d'implémenter facilement une solution de paiement innovante, sûre et accessible ", peut-on lire dans une offre d'emploi de Stancer, avec également : " Chez Iliad-Free, nous sommes persuadés que la Diversité est une richesse. "

La page LinkedIn de Stancer évoque entre une dizaine et une cinquantaine d'employés, et dans le secteur des services financiers. " Chez Stancer, nous sommes convaincus que chaque individu peut devenir un acteur de l'économie. En rendant les infrastructures de paiement plus simples, accessibles et transparentes, nous permettons à chacun d'atteindre son potentiel d'entrepreneur. "

La date de création de l'entreprise Stancer à Paris remonte à fin 2017. Pour autant, les indices publics glanés n'éclairent pas totalement sur ce que proposera Iliad avec Stancer.

Après la rumeur FreeBank

On se souviendra que deux ans après le lancement de la banque en ligne Orange Bank par l'opérateur Orange, des rumeurs autour d'une banque en ligne FreeBank par Free (Iliad) avaient circulé sans se concrétiser au final.

Avec Stancer, Iliad se lancerait dans le domaine des FinTech (technologie financière), et en visant les petites entreprises plus que les particuliers.

Le Figaro fait un parallèle avec le récent positionnement de Free sur le marché des entreprises via Free Pro et d'autres offres complémentaires sous l'égide d'Iliad. Des services bancaires pourraient venir ajouter un nouvel élément.