Free reste performant dans le fixe et ménage le suspense sur la 5G

La maison-mère de Free publie ses résultats pour le troisième trimestre. En forme dans le fixe et en particulier pour la fibre optique. Pas encore d'annonce sur la commercialisation d'offres 5G.

Au deuxième trimestre, c'était sans la Freebox Pop. Au troisième trimestre, c'est avec la Freebox Pop pour laquelle Free revendique un succès commercial. Mieux, la Freebox Delta a également enregistré un regain de demandes.

Aucun chiffre précis, si ce n'est " plusieurs centaines de milliers " de Freebox Pop et Delta Pop écoulées au troisième trimestre. Quoi qu'il en soit, Free confirme un nouveau trimestre fort dans le fixe avec 99 000 nouveaux abonnés et un total de 6,671 millions d'abonnés.



Maison-mère de Free, Iliad souligne sa meilleure performance en matière de recrutements nets sur le fixe depuis le quatrième trimestre 2012, ainsi qu'un record sur la fibre optique avec 299 000 nouveaux abonnés au troisième trimestre.

Sur la seule fibre optique, c'est un total de 2,517 millions d'abonnés. Au 30 septembre, 18,2 millions de prises sont raccordables.

Pas encore d'annonce sur les offres 5G

Dans le mobile, Free totalise en France 13,476 millions d'abonnés avec une hausse de 70 000 sur le troisième trimestre. Les offres 4G atteignent 8,5 millions d'abonnés (+120 000) et la couverture de la population en 4G est annoncée à 97,8 % (plus de 98,4 % en 3G).

Sur la 5G, Free laisse encore planer le mystère en ne pipant mot sur la commercialisation des offres à venir rapidement et la question du prix. Free osera-t-il le sans surcoût après l'onéreuse phase des enchères pour les fréquences ? Une autre interrogation porte sur un possible renfort de la bande 700 MHz en plus de la bande 3,5 GHz pour la 5G.

En France, le chiffre d'affaires du troisième trimestre d'Iliad atteint 1,252 milliard d'euros, en progression de +1,9 % sur un an.