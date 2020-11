Orange lancera sa 5G dès le 18 novembre

Pour Orange, la 5G débutera dès le 18 novembre avec l'accès aux fréquences de la bande 3,5 GHz dont l'enchère s'est jouée durant le mois de septembre, suivie de celle de positionnement pour attribuer le placement des blocs de fréquences à chaque opérateur.

Stéphane Richard, PDG de l'opérateur historique, a confirmé l'information à BFM Business. Orange a déjà dévoilé des forfaits compatibles 5G qui deviendront donc pleinement opérationnels en fin d'année.

Encore faudra-t-il se trouver en zone de couverture pour en profiter. Les quatre opérateurs ne disposent que de 500 antennes en tout sur le territoire et la couverture ne devrait s'étoffer que très progressivement, avec l'installation de nouvelles antennes (un peu) mais aussi la transformation des antennes 4G existantes pour supporter la 5G (beaucoup).

Et Stéphane Richard évoque seulement le second semestre 2021 comme fenêtre d'adoption plus massive de la 5G, alors que les appareils mobiles compatibles sont finalement déjà disponibles et sur plusieurs segments de prix, ce qui n'est pas le cas pour les générations précédentes.

Le patron d'Orange ne désespère toujours pas de profiter de l'arrivée de la 5G pour faire remonter les prix des forfaits mobiles en vantant la nouveauté de la technologie, et en coulisse les impératifs d'investissement dans les réseaux, mais les premiers retours des pays plus avancés ne plaident pas vraiment en faveur de cette hypothèse et le jeu de la concurrence risque vite d'anéantir les espoirs de remontée des tarifs...à moins d'une entente.

Si on peut s'attendre à voir les opérateurs communiquer largement sur la 5G en cette fin d'année et en 2021, le démarrage de la nouvelle technologie se fera pourtant de façon plutôt confidentielle et pour quelques happy few.