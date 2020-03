Bon plan Free mobile : le forfait 50 Go de data passe à 60 Go toujours pour 9,99 € par mois !

Le forfait mobile 50 Go de data de Free mobile semblait figé, mais il est désormais à 60 Go de données mobiles en conservant son prix !

Le bon plan mobile du jour concerne l'opérateur Free Mobile qui propose son forfait intermédiaire avec 10 Go de data en plus. En effet, autrefois proposé à 50 Go de data, vous pourrez désormais profiter de 60 Go toujours à 9,99 € par mois. Ce forfait Série Free 60 Go de données mobiles est à 9,99 € par mois pendant un an puis le forfait basculera en forfait Free à 19,99 €. Cette série limitée est disponible jusqu'au 10 mars 2020.

Pour rappel, c'est un forfait sans engagement valable maximum 1 an, vous basculerez ensuite automatiquement vers le forfait Free proposé à 19,99 € par mois, mais proposant 100 Go de data, ou à défaut vous pouvez résilier pour ne bénéficier que de l'offre à 9,99 €. À noter que pour les abonnés Freebox, le forfait mobile de base 100 Go à 19,99 € passe à seulement 15,99 € avec un volume data 4G illimité, très intéressant !





Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, et depuis les DOM (sauf Mayotte).

60 Go de data en 4G+ depuis la France métropolitaine (débit réduit au-delà) et 4 Go de data depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)





Enfin, il est important de souligner que ce forfait n'est disponible que pour les nouveaux abonnés Free mobile.

