Freebox Pop : Xavier Niel annonce plus de 50 000 abonnés

Invité mercredi de l'émission Smart Tech de la chaîne B Smart, Xavier Niel a glissé un chiffre concernant le nombre d'abonnés pour la nouvelle offre Freebox Pop. Lancée il y a deux semaines, elle aurait déjà séduit plus de 50 000 abonnés.

Le fondateur de Free n'est toutefois pas entré dans les détails. " On lance cette offre, on est une semaine après les premiers envois et aujourd'hui on a fait plus de 50 000 abonnés dessus. […] Vous avez un truc qui marche et qui représente un besoin. […] On fournit un besoin ", a-t-il déclaré (vers 20' dans la vidéo).

Avec un " ouais " modeste, Xavier Niel estime que l'offre a rencontré la demande. Il souligne néanmoins une période estivale particulière.



En cherchant une comparaison, qui n'est pas forcément raison avec une offre qui ne vise pas le même type de public, on se souviendra que pour la Freebox Delta axée premium et introduite en décembre 2018, le premier chiffre tombé était de plus de 100 000 abonnés en un peu moins de deux mois. Depuis… c'est le silence radio à ce niveau.

En divulguant les premiers chiffres pour l'abonnement à la Freebox Pop, Xavier Niel a surtout réagi à la question de son association avec une réduction de prix pour le forfait mobile illimité 4G+ à 9,99 € par mois.

Les prochains chiffres pour la Freebox Pop seront scrutés de près, en espérant que Free communiquera dessus, et pour savoir si elle permet de recruter de nouveaux abonnés ou si elle génère surtout une migration depuis une autre offre de Free.