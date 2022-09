French Days : les 15 meilleures promotions de la journée !

Parmi ce top 15, nous mettons en avant le smartphone realme GT 2 128 Go qui bénéficie d'une très belle réduction sur le site d'Amazon pour les French Days.

Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,62 pouces avec une définition de 1080p, un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 600 Hz. Le mobile intègre le SoC Snapdragon 888 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Il propose l’OS realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Au niveau de la photo, le realme est équipé à l’arrière, de trois capteurs de 50, 8 et 2 MP, et pour faire des selfies, le mobile affiche un module photo de 16 MP. Le téléphone portable est fourni avec un système de refroidissement à vapeur en acier inoxydable. Pour finir, le smartphone inclut une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 65W.

Sur Amazon, le smartphone realme GT 2 8+128 Go est au prix de 304 € au lieu de 550 € avec la livraison gratuite.

