Cloud souverain européen : Scaleway (Iliad) se retire du projet franco-allemand Gaia-X

Le projet de cloud souverain européen Gaia-X fait l'objet de critiques et voit partir Scaleway, l'un des membres fondateurs.

Le cloud souverain à l'européenne n'est pas encore né face à la puissance des acteurs américains et la projet Gaia-X doit permettre de le faire émerger. Son cadre, défini en 2020 sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne, intègre des offres d'entreprises des deux pays s'engageant à respecter un certain nombre de critères (localisation des données, respect du RGPD, transparence, intéropérabilité...

Sa mise en service s'annonce plus compliquée que prévu et l'un de ses membres fondateurs, et pas des moindres, vient de s'en retirer. Le français Scaleway (piloté par Iliad) quitte le projet en dénonçant le lobbying des acteurs dominants étrangers, rapporte le journal Les Echos.

Estimant que ces acteurs dominants du marché font tout pour freiner l'initiative et jouent d'un lobbyisme agressif en passant par l'intermédiaire d'entreprises françaises, comme Atos ou Capgemini, qui ont tout intérêt à ce que les technologies US s'imposent, Scaleway ne veut plus épuiser ses ressources dans le projet.

L'annonce de ce retrait intervient au moment où se tient le deuxième sommet annuel présentant les avancées de l'initiative. De son côté, OVHcloud y croit encore et continue les travaux au sein de Gaia-X pour faire émerger une série d'offres conformes aux valeurs européennes.