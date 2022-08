Samsung lance les Galaxy Buds 2 Pro et du son Hi-Fi 24 bits

Avec son Hi-Fi 24 bits via un nouveau codec de Samsung, les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro sont d'ores et déjà disponibles. Ils apportent des améliorations par rapport au premier modèle Pro de 2021.

Pour son deuxième Galaxy Unpacked 2022, Samsung a introduit les smartphones pliants Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, ainsi que les montres connectées Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. De nouveaux produits qui seront commercialisés à partir du 26 août prochain et actuellement en précommande.

Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil Galaxy Buds 2 Pro sont pour leur part d'ores et déjà disponibles. Avec connectivité Bluetooth 5.3 et prêts pour l'audio LE (plus tard cette année), ils succèdent aux Galaxy Buds Pro lancés début 2021 et prennent en charge la lecture audio via Bluetooth en 24 bits.

Samsung évoque de la lecture audio Hi-Fi 24 bits en sans fil qui s'appuie sur un codec propriétaire SSC Hi-Fi (Samsung Seamlesss Codec Hi-Fi ; en plus de AAC et SBC) et le traitement de 256 fois plus de données sonores en comparaison avec de l'audio 16 bits. Pour une compatibilité… il faudra toutefois un smartphone Samsung avec One UI 4.0 ou plus.

Une réduction active de bruit améliorée

Les Galaxy Buds 2 Pro sont équipés d'un haut-parleur dynamique coaxial à 2 voies (woofer de 10 mm et tweeter de 5.3 mm). Ils sont compatibles avec la technologie audio 360 et Dolby Atmos (5.1ch et 7.1ch). Avec trois micros par écouteur, la réduction active de bruit (ANC) filtre 40 % de bruit ambiant en plus par rapport aux Galaxy Buds Pro.

Quand l'utilisateur commence à parler, une détection de la voix entre en jeu afin de désactiver temporairement l'ANC et permettre une conversation. Les écouteurs sont en outre capables de basculer de manière transparente entre plusieurs appareils connectés. Une fonction Auto Switch intimement liée à l'écosystème Samsung.

Certifiés IPX7, les Galaxy Buds 2 Pro sont 15 % plus compacts que les Galaxy Buds Pro et chaque écouteur pèse 5,5 g. Leur autonomie annoncée est de jusqu'à 5 heures avec ANC ou 8 heures sans ANC (en lecture de musique). Le boîtier de rangement est avec batterie de 515 mAh et compatible avec la charge sans fil. Il porte l'autonomie à 18 heures (avec ANC) ou 29 heures (sans ANC).

En anthracite (noir), blanc ou lavande, les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro sont disponibles au prix de 229 €. Jusqu'à 30 septembre, Samsung offre un chargeur duo sans fil rapide 15 W.