Samsung accompagne la Galaxy Watch 5 d'un modèle Pro

Santé et sport sont parmi les domaines couverts par les nouvelles montres connectés Galaxy Watch 5 de Samsung, et avec une déclinaison Pro.

En plus des smartphones pliants Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, Samsung introduit de nouvelles montres connectées dans le cadre de sa série Galaxy Watch 5. Elle comprend une Galaxy Watch 5 avec des boîtiers de 40 et 44 mm, ainsi qu'une Galaxy Watch 5 Pro avec un boîtier de 45 mm.

Ces montres sont équipées du processeur Exynos W920 (2 x ARM Cortex-A55) à 1,18 GHz avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Elles sont animées par le système d'exploitation Wear OS 3.5 et interface One UI Watch 4.5.

Avec une plus grande surface de contact sur la peau du poignet, elles embarquent une version améliorée du capteur trois-en-un BioActive de Samsung pour le suivi de la santé avec la fréquence cardiaque optique, le signal cardiaque électrique et l'analyse de l'impédance bioélectrique.

Comme pour la Galaxy Watch 4 mais avec une plus grande précision, il est notamment question de l'analyse de la composition corporelle, un suivi avancé du sommeil y compris avec une mesure en continu du taux d'oxygène dans le sang, la détection des ronflements. Une nouveauté est un capteur de température infrarouge qui pourra être exploité par les développeurs.

De plus grosses batteries

Avec verre saphir, les Galaxy Watch 5 Series sont certifiées 5 ATM, IP68 et MIL-STD-810H. La Galaxy Watch 5 Pro pensée pour la pratique sportive se veut toutefois plus robuste avec un boîtier en titane et non en aluminium.

L'affichage se fait sur un écran Super AMOLED de 1,2" (396 x 396 pixels) pour la Galaxy Watch 5 de 40 mm, et de 1,4" (450 x 450 pixels) pour la Galaxy Watch 5 de 44 mm et la Galaxy Watch 5 Pro. Pour cette dernière, il sera possible pour la première fois dans une Galaxy Watch de profiter du format de fichier GPX avec des itinéraires d'entraînement ou de randonnée et d'une navigation au tour par tour.

En matière de batterie, elle est de 284 mAh pour la Galaxy Watch 5 de 40 mm et de 410 mAh pour la Galaxy Watch 5 de 44 mm avec une autonomie d'environ 40 heures sur une seule charge. Avec la Galaxy Watch 5 Pro, la capacité de batterie monte à 590 mAh pour une autonomie de 80 heures et 20 heures avec l'utilisation du GPS.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch5 Pro seront commercialisées à partir du 26 août prochain. Elles sont disponibles en précommande avec un bonus de reprise de 50 € et une paire de Galaxy Buds Live Onyx offerte.