Le Galaxy Note 20 aura une technologie d'écran inédite

Samsung a récemment déposé un brevet pour ce qui est présenté comme l'écran qui équipera le prochain Galaxy Note 20. Plutôt que de reprendre les écrans des Galaxy S20 en plus grand pour son terminal ultra premium, le fabricant aurait fait le choix de profiter de la plateforme pour lancer une nouvelle technologie.

Il s'agira d'un écran incurvé sur les bordures avec toutefois pour particularité de proposer des boutons physiques sous la dalle au niveau de la tranche afin de proposer diverses fonctionnalités à l'utilisateur.

Concrètement, ces boutons proposeront des raccourcis et seront camouflés derrière l'écran : la dalle serait donc en partie souple pour prendre en charge la pression des doigts de l'utilisateur. Les boutons de volume et d'allumage pourraient ainsi disparaitre et le Galaxy Note 20 pourrait ainsi ne plus proposer aucun bouton visible.

