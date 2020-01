General Motors : 2,2 milliards de dollars pour produire voitures et pickups électriques

Peut-être inquiet de voir la poussée de Tesla tant en matière de capacité de production de véhicules électriques que de valorisation boursière, le constructeur américain General Motors (GM) annonce à son tour sa stratégie en matière de véhicules électriques.

Cela passera par la mise en service d'un premier site de production de véhicules électriques avec l'adaptation de son usine de Detroit-Hamtramck à l'aide d'un gros investissement de 2,2 milliards de dollars, auxquels s'ajouteront 800 millions de dollars d'aide aux sous-traitants pour développer les outils.

Le site permettra de produire des SUV et des pickups électriques et le premier d'entre eux sera bien un pickup tout électrique mis en production à partir de fin 2021, suivi du minibus Cruise Origin qui combinera les visions de l'électrique et de la conduite autonome pour proposer un véhicule autonome et partagé.

Le site de Detroit-Hamtramck deviendra ainsi la première usine de GM totalement dédiée aux véhicules électriques et doit permettre de générer quelques 2200 emplois qualifiés.

Jusqu'à présent producteur des Cadillac CT6 et Chevrolet Impala, son activité va être stoppée durant plusieurs mois pour réaliser les aménagements nécessaires.

Pour les batteries, le constructeur a signé un accord avec LG Chem et investi 2,3 milliards de dollars pour bâtir une usine à Lordstown, dans l'Ohio.