Tesla : valorisation de 100 milliards de dollars, une première pour un constructeur automobile

En atteignant 555 dollars après clôture de la Bourse de Wall Street, le fabricant de véhicules électriques Tesla a obtenu pour la première fois pour un constructeur automobile une valorisation de 100 milliards de dollars.

C'est deux fois la capitalisation boursière d'un constructeur comme GM ou trois fois celle de Ford et ce cap a été atteint après une grosse poussée de l'action ce lundi qui a gagné plus de 7% à la faveur de prévisions favorables des analystes, les plus optimistes n'hésitant guère à anticiper un cours à 800 dollars.

La valeur du cours retenu à la clôture est encore de 547 dollars, assurant une valorisation de 98,6 milliards de dollars. L'effervescence est toujours de mise avec une valeur de l'action qui a doublé en seulement trois mois, profitant des annonces stratégiques comme la mise en production et les premières livraisons de la Gigafactory 3 de Shanghai ou le nouveau record de livraisons atteint fin 2019.

Rien ne semble pouvoir arrêter le constructeur de véhicules électriques, pas même les pétitions truquées, et ce dernier doit encore donner les détails pour une Gigafactory 4 implantée en Allemagne et qui alimentera les marchés européens.