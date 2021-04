Genshin Impact : la version PS5 débarque le 28 avril

Le titre à succès sortira en version PS5 en même temps que la mise à jour v1.5 Beneath the Light of Jadeite à la fin du mois.

Le jeu Genshin Impact a fait forte impression sur smartphone grâce à des graphismes soignés et une aventure plutôt bien tournée et accessible sur différentes plates-formes grâce à sa nature Crossplay.

Son arrivée sur la console Playstation 5 était attendue durant le printemps et la date vient d'être officialisée : le jeu sera disponible à partir du 28 avril 2021. Cette version sera compatible 4K, avec des graphismes améliorés et des temps de chargement réduits.

Eula

La sortie coïncidera avec le passage à la version 1.5 baptisée Beneath the Light of Jadeite qui introduira nouveaux personnages Eula et Yanfei, et de nouveaux puissants ennemis.

Yanfei

La mise à jour permettra également de bâtir sa propre maison dans le monde de Genshin Impact, comme souvent désormais dans ce type de jeu, avec la possibilité de modeler selon ses envies l'aspect extérieur et intérieur et avec des plans à découvrir pour ajouter du mobilier, ce qui en retour apportera des avantages.

L'éditeur apportera aussi des optimisations dans le gameplay et de nouveaux événements saisonniers qui seront dévoilés plus tard.