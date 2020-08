Bon plan : le gimbal DJI Osmo Mobile 3 en promotion

Un gimbal est également appelé bras stabilisateur, et permet de produire des photos et vidéos de très bonnes qualités sans floue grâce à sa stabilisation sur plusieurs axes.

Le bon plan du jour concerne le bras stabilisateur, ou gimbal, Osmo Mobile 3 de la marque DJI qui permet de prendre des vidéos de qualité, sans tremblements ni flous lors des mouvements et des effets de zoom grâce à sa stabilisation. Ce bras stabilisateur possède une intelligence lui permettant de suivre des personnes ou objets grâce à la fonction ActiveTrack 3.0.

Ce gimbal comprend plusieurs boutons pour piloter les diverses fonctions et intègre une batterie rechargeable de 2450 mAh lui assurant une très bonne autonomie d'autonomie d’environ 15 heures et le temps de recharge est de 2 heures et demie. Il dispose d’un angle de préhension de 15°. Enfin, ses dimensions lorsqu’il est plié sont de 157 mm x 130 mm x 46 mm et a un poids de 405 grammes.

Vous pourrez retrouver le gimbal DJI Osmo Mobile 3 chez Gearbest à 103 € chez Gearbest avec le code C5252B36701EB001, mais aussi dans sa version Combo à 117 € avec le code C5252B36701EB001. De plus la livraison est gratuite dans les deux versions.



Mais, vous pourrez aussi retrouver un stabilisateur de caméra Fimi Palm en promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

