Bon plan : la nouvelle caméra gimbal Fimi Palm 4K en précommande, la tueuse de Dji Osmo Pocket ?

Disponible en précommande pour le moment, la nouvelle et très attendue caméra gimbal Fimi Palm 4K devrait faire plus que vous intéresser, surtout au tarif proposé pour cette prévente !!!

L'utilisateur de smartphone et l'amateur de photos et vidéos connaissent bien l'intérêt et l'utilité des bras stabilisateurs qui apportent un autre point de vue, mais il faut toutefois encore réaliser des manipulations, charger et relier appareil mobile et accessoire.

D'ou l'idée de Fimi d'intégrer une caméra directement embarquée sur le bras avec le gimbal Fimi Palm qui dispose d'un module intégré sur un bras stabilisateur, capable de filmer jusqu'en 4K.

Cette dernière est très proche de la Dji Osmo Pocket mais avec quelques différences comme un joystick intégré, une prise de vue plus large (128° vs 80°) et une connection BT ou Wifi, et surtout.. le prix !!! La Dji Osmo Pocket est en effet affichée à 359 €, tandis qu'actuellement il est possible de se procurer en précommande la Fimi Palm 4K à 182 € au lieu de 303 € prix officiel.

Le dispositif comprend un module ultra grand angle 128 degrés activable en 3 secondes seulement et dont le rendu est affiché sur un petit écran intégré dans le manche. Le filetage standard 1/4 permet d'ajouter une grande variété d’accessoires comme par exemple une tige d’extension et un trépied.

La batterie interne de 1000 mAh assure jusqu'à 240 minutes d'enregistrement et l'appareil intègre des connectivités sans fil Wifi et Bluetooth pour un pilotage à distance depuis un smartphone.

Le Fimi Palm sait aussi reconnaître les visages et effectuer un suivi tandis que le bras pourra être piloté depuis le joystick sur le manche. Le gimbal Fimi Palm avec caméra intégrée est proposé sur Gearbest en précommande avec livraison gratuite au prix spécial de 180 €.



Attention, le produit n'étant pas encore officiellement disponible, il s'agit ici d'une précommande avec livraison fixée au 2 mars. Précommande d'où le prix (d'appel) très bas pratiqué, ce qui explique également le mode de fonctionnement atypique, avec un pré-paiement de 18 € qui doit être effectué avant le 24 février pour pouvoir bénéfier du tarif préférentiel final de 180 €.

A noter qu'elle est également disponible sur la boutique officielle de Fimi sur AliExpress au prix réduit mais moins intéressant de 257 € mais avec une livraison annoncée au 26 janvier seulement. A vous de voir.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

