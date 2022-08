Fournisseur d'adresses email : Noyb s'attaque à Google et Gmail

En matière de fournisseur d'adresse mail, il existe des possibilités gratuites et payantes. Les solutions gratuites sont largement privilégiées par les particuliers. Toutefois, les particuliers ne sont pas exclus des solutions payantes alors qu'ils peuvent penser qu'elles se destinent seulement aux professionnels et entreprises.

Ce n'est pas le cas et pour se démarquer les fournisseurs d'adresses email avec des solutions payantes peuvent mettre quelques aspects en avant comme la sécurité, avec par exemple des protections antivirus et antispam, un chiffrement de bout en bout sur l'ensemble de leurs offres, un hébergement dans un pays comme la France, tout en conservant un prix abordable.

C'est également plus de latitude avec la personnalisation des noms de domaine, la création de plusieurs adresses email ou l'espace de stockage. Sans compter la question de la confidentialité qui vient à l'esprit et celle de la publicité qui colle à la peau des solutions gratuites, même si cela ne veut pas dire que les emails sont lus par le fournisseur. Du moins, certains utilisateurs voudront consulter leurs emails sans publicité.

Du spam de Google via Gmail ?

Sur ce dernier point de la publicité, l'association Noyb (None of your business) a quelques nouveaux reproches vis-à-vis de Google et Gmail. Elle vient d'en faire part à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) en France via le dépôt d'une plainte.

Pour Noyb, Google envoie aux utilisateurs de Gmail des emails publicitaires non sollicités - à l'apparence d'emails classiques - directement dans leur boîte de réception et sans leur consentement. Une pratique qui est ainsi assimilée à du spam généré par le fournisseur d'email lui-même… sans appliquer son filtrage habituel pour le spam.

L'association considère qu'il s'agit d'une violation de la directive européenne e-Privacy. La publicité par email n'est possible que si les personnes ont explicitement donné leur consentement avant un démarchage.

Source : Noyb

Sans date sous l'objet du message, les emails pointés du doigt portent toutefois bien une mention " Annonce " en vert pour les distinguer. Cela étant, ils ne sont pas non plus placés dans l'onglet Promotions de Gmail.

Indirectement, cette nouvelle affaire touchant les pratiques de Google avec la publicité pourrait amener des utilisateurs de Gmail en tant que solution gratuite à considérer la possibilité de se tourner vers une solution payante comme nous nous en faisions d'ailleurs nous même l'écho dans notre article sur pourquoi quitter Gmail en 2022.