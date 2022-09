[Teaser] God of War Ragnarök : Kratos toujours plus vif et destructeur

Santa Monica Studios prépare la sortie de God of War Ragnarok et une nouvelle vidéo permet d'apprécier la puissance de Kratos dans les combats.

Avec God of War, les joueurs faisaient connaissance avec un Kratos vieillissant qui conservait une certaine fougue malgré tout. Pour le prochain épisode, il semble que Santa Monica Studios a souhaité redonner un peu plus de pêche au personnage et cela se constate dans les combats.

Game Informer partage ainsi une courte vidéo de gameplay du titre qui se focalise sur les combats. On découvre ainsi non seulement des mouvements inédits, mais également un Kratos bien plus mobile qui permettra au joueur d'avoir une impression de domination telle qu'il sera possible de littéralement "jouer" avec son ennemi et de profiter des décors pendant les combats.

Kratos est plus vif, plus agile et profite plus facilement du décor pour prendre le dessus lors des combats. Par ailleurs, les enchainements semblent plus ravageurs.

La vidéo insiste sur la nouvelle mécanique introduite via le bouton triangle qui permet, en le maintenant enfoncé, d'activer le mouvement final de l'arme utilisée. Chaque arme dispose d'un mouvement spécifique, souvent élémentaire.

Les boucliers sont également revus et permettent de parer au dernier moment et permet ainsi de lancer une contre-attaque puissante et étourdissante. God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain, sur PlayStation 4 et 5.