Bon plan : trois vélos électriques avec des prix incontournables et accompagnés d'un cadeau

Aujourd'hui, nous mettons en avant les vélos électriques GOGOBEST GF600, BEZIOR X Plus et BEZIOR xf200.

Commençons cette sélection de vélos électriques avec le VTT BEZIOR X Plus qui profite d'une belle réduction sur GOGOBEST.

Ce dernier est pourvu d’un cadre en alliage d’aluminium pliant qui repose sur deux grosses roues de 26 x 4 pouces adaptées pour des terrains difficiles. Il est propulsé par un puissant moteur de 1500 W qui permet de prendre des pentes de 38° sans aucun problème. De plus, le dérailleur de la marque Shimano vous offre 7 vitesses. Et le vélo est équipé de freins hydrauliques qui permettent de s’arrêter sur moins de 3 mètres.

Nous notons la présence d'un écran LCD qui vous indique le reste d’autonomie, votre vitesse ou encore les kilomètres parcourus. Pour finir, une batterie de 48V et de 17,5 Ah vous donne la possibilité de parcourir 130 km sans avoir besoin de le recharger. Une fois vides, les accumulateurs auront besoin de 4 à 6 heures pour être à 100 %.

Sur le site de GOGOBEST, le VTT fat bike BEZIOR X Plus est au prix réduit de 1700 € au lieu de 2410 € avec le code NGN159G, un porte-bagage offert (80 €) et la livraison gratuite depuis l’Europe via UPS.



Passons maintenant au vélo électrique BEZIOR XF200 qui bénéficie également d'une réduction de 500 € sur le même site.

Sa structure est en alliage d'aluminium, elle est posée sur des roues de 20 x 4" et pèse 27 kg. Le vélo est capable de supporter un poids maximal de 200 kg. Pour un confort optimal, il intègre un selle ergonomique et est accompagné du dérailleur 7 vitesses de la marque Shimano.

Le BEZIOR XF200 est propulsé par un moteur de 1000 W qui permet de prendre des pentes de 35 degrés. Un écran LCD est présent pour l'affichage de la vitesse, de l'autonomie et des kilomètres parcourus. Enfin, sa batterie amovible de 15 Ah offre 130 km d'autonomie en assistance électrique et 50 km en 100 % électrique.

Le BEZIOR XF200 est au prix de 1400 € au lieu de 1900 € avec un porte-bagage offert (80 €) la livraison gratuite depuis l'Europe.



Finissons avec le fat bike électrique GOGOBEST GF600 à prix réduit sur GOGOBEST.

Son alliage en aluminium pèse 38 kg et permet de supporter jusqu'à 200 kg. Il est accompagné de roues qui mesurent 26 x 4" avec frein à disque mécanique ZOOM. Son moteur est également d'une puissance de 1000 W et capable de prendre des pentes jusqu'à 35°.

Il est pourvu d'un écran LCD affichant l'autonomie, la vitesse et le kilométrage effectué. Pour finir, sa batterie de 13 Ah permet de rouler pendant 110 km en assistance électrique ou 45 km en 100 % électrique.

Le GOGOBEST GF600 est au prix réduit de 1400 € avec un porte-bagage offert (80 €) et une livraison gratuite via UPS depuis l'Europe.



