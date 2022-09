Promotion : HP Victus 16-E0309NF avec 500 € de réduction (!) avec des smartphones, PC portables, TV...

Profitons d'une belle promotion sur le PC portable HP Victus 16-E0309NF sur le site de Darty.

Ce dernier est doté d'un écran Full HD de 16,1 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. De plus, l'ordinateur portable est propulsé par le processeur AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 3,2 GHz avec 32 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage. Notons aussi la présence de la carte graphique AMD RX5500M avec 4 Go de RAM GDDR6 dédiée. Au niveau connectique, le PC est pourvu de 4 ports USB, d'un port HDMI et d'une prise Ethernet. Il est aussi compatible avec le WiFi et le Bluetooth 5.2.

Sur Darty, le PC portable HP Victus 16-E0309NF est au prix de 1200 € au lieu de 1700 € avec la livraison gratuite.

