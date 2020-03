1er avril : Google annule ses blagues

Pour le prochain 1er avril, Google fera l'impasse sur les blagues. Un exercice traditionnellement prolifique chez Google et via divers de ses produits. L'année dernière, il y avait par exemple eu le jeu de Snake avec l'application Google Maps sur mobile (et toujours accessible snake.googlemaps.com).

D'après un mémo interne consulté par Business Insider, Google a demandé à ses employés d'annuler les blagues prévues pour mercredi.

" Nous avons déjà arrêté les efforts centralisés sur les blagues du 1er avril, mais nous nous rendons compte qu'il peut y avoir de plus petits projets au sein d'équipes que nous ne connaissons pas ", écrit Lorraine Twohill.

La responsable de la direction marketing de Google ajoute : " Veuillez discuter de ces efforts et assurez vous que vos équipes arrêtent toutes les blagues qu'elles ont pu planifier, en interne ou en externe. " Les blagues du 1er avril sont quasiment une institution chez Google pour mettre en avant une sorte de différence et de culture d'entreprise. Cette année, la pandémie de Covid-19 joue les trouble-fêtes. " Cette année, nous allons prendre congé de cette tradition par respect pour tous ceux qui luttent contre la pandémie de Covid-19. Notre objectif le plus important en ce moment est d'être utile aux gens. "

Google n'a pas toujours été très inspiré avec ses poissons. Le 1er avril 2016, une fonctionnalité Mic Drop dans Gmail permettait de couper court à une conversation en affichant un GIF animé montrant un personnage de Minion arrogant et faisant tomber un micro.

Un bouton était mal positionné et des utilisateurs avaient appuyé dessus par inadvertance avec des emails à vocation professionnelle. Un bug selon Google qui avait présenté ses excuses à l'époque.