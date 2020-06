Google : une menace de démantèlement plane

Voilà l'idée d'un démantèlement pour Google qui semble refaire surface. Aux États-Unis et pour l'activité de technologie publicitaire.

Maison-mère de Google, Alphabet fait l'objet outre-Atlantique d'enquêtes pour des violations antitrust. Plusieurs médias américains ont déjà rapporté qu'un groupe de procureurs généraux ainsi que le département de la Justice des États-Unis préparent le dépôt de plaintes.

Selon CNBC, des États américains envisagent plusieurs options de sanctions éventuelles pour des abus de position dominante et pratiques anticoncurrentielles, dont le démantèlement de l'activité de technologie publicitaire de Google qui aurait la cote.

D'après certains avocats, le démantèlement de cette activité de Google pourrait toutefois rencontrer des obstacles en renvoyant à d'anciennes acquisitions de DoubleClick en 2007 et AdMob en 2009. Depuis, Google a diversifié et dilué cette source de revenus qui représentait à l'époque quasiment l'intégralité de son chiffre d'affaire.

C'est un dossier complexe qui a déjà vu des sanctions tomber sous l'égide de la Commission européenne. Pour la publicité en ligne, cela a été le cas avec d'anciennes pratiques liées à AdSense for Search et une amende de 1,49 milliard d'euros (Google a fait appel).

Une porte-parole de Google a assuré à CNBC que le groupe collabore avec les enquêtes en cours et a refusé de faire des commentaires sur des " spéculations. " Elle a ajouté que " les faits sont clairs. "

" Nos produits dans la publicité numérique rivalisent dans une industrie surpeuplée avec des centaines de concurrents et de technologies, et ont contribué à réduire les coûts pour les annonceurs et les consommateurs. "