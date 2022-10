Google Chrome en version 107. Quoi de neuf ?

Google publie une nouvelle mouture de son navigateur Chrome. Cette version stable est estampillée 107 et comprend des nouveautés essentiellement tournées du côté des développeurs. Sur Windows, macOS, ChromeOS et Android, l'activation par défaut du décodage matériel HEVC est signalée.

Le cas échéant, la prise en charge de l'accélération matérielle idoine sera nécessaire, par exemple au niveau de la carte graphique. HEVC pour High Efficiency Video Coding est l'autre nom de H.265 pour le format de compression vidéo de MPEG-LA.

L'adoption sur le Web de HEVC est confrontée à la question des frais de licence. Derrière le navigateur Firefox, Mozilla a marqué son opposition à HEVC / H.265 en pointant du doigt une vingtaine de brevets et des termes confus. Une opposition qui n'est pas rencontrée pour Safari d'Apple.

De petites évolutions également

Avec Google Chrome 107, l'ensemble des utilisateurs sur ordinateur a désormais droit aux changements pour l'expérience avec les téléchargements qui ont commencé à être déployés depuis la version 102.

Il sera en outre possible d'importer les mots de passe à l'aide de Chrome. Un fichier CVS de mots de passe pourra être ajouté à des mots de passe enregistrés dans Google Password Manager. Auparavant, une importation était seulement possible via passwords.google.com.

Sur Android, des utilisateurs pourront bénéficier du nouveau sélecteur de médias à la place de celui natif de Chrome lors de l'upload de photos et de vidéos sur le Web.

Des corrections de sécurité

La publication de Google Chrome 107 s'accompagne de la correction de 14 vulnérabilités de sécurité. Il n'est pas fait mention d'une vulnérabilité critique ou d'une quelconque exploitation active dans des attaques.

Si le menu des nouveautés pour la version 107 de Chrome est plutôt maigre, Google pourrait toutefois communiquer ultérieurement sur des fonctionnalités au déploiement progressif. Par ailleurs, un travail est mené sur un économiseur de mémoire et un économiseur d'énergie.

Rappelons que Google vient tout récemment d'indiquer que c'est avec la version 110 de Chrome en février 2023 que le support de Windows 7 et 8.1 sera abandonné.