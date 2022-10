L'ultime version de Google Chrome sur les vieux Windows est connue

La publication de la version 110 du navigateur Google Chrome est prévue pour début février 2023. À sa sortie, Google mettra officiellement fin à la prise en charge des systèmes d'exploitation Windows 7 et Windows 8.1 avec Chrome.

" Vous devrez vous assurer que votre appareil fonctionne sur Windows 10 ou une version ultérieure pour continuer à recevoir les futures versions de Chrome ", indique Google. " Les anciennes versions de Chrome continueront à fonctionner, mais il n'y aura pas d'autres mises à jour publiées pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1. "

L'annonce concerne essentiellement les entreprises et pas forcément les particuliers, encore que... À plusieurs reprises, Google a étendu la durée du support de Chrome sur Windows 7, mais il n'y aura pas de énième rallonge cette fois-ci.

Une décision dictée par les ESU de Microsoft

La fin de support de Windows 8.1 par Microsoft est programmée pour le 10 janvier 2023. Contrairement à Windows 7, Microsoft ne proposera pas aux professionnels et entreprises de payer pour un programme Extended Security Updates (ESU) permettant de prolonger la disponibilité de correctifs de sécurité.

C'est par le biais de ces ESU que le support de Windows 7 a été " artificiellement " prolongé au-delà de la date du 14 janvier 2020 qui concerne le commun des utilisateurs. Or, les ESU s'arrêtent aussi le 10 janvier 2023 pour Windows 7 et Google se cale sur cette date pour Chrome.

Un parc de Windows 7 loin d'être négligeable

D'après les chiffres de StatCounter, Windows 8 et 8.1 comptent pour 3,4 % des installations mondiales de Windows sur ordinateur. Windows 7 est à 10,7 %, sachant que les taux de Windows 10 et Windows 11 sont à respectivement 71,9 % et 13,6 %.

Sur ordinateur, le navigateur Google Chrome est crédité d'une part de marché mondiale de 67,3 %. Elle est de 10,8 % pour Microsoft Edge, 8,9 % pour Safari d'Apple et 7,3 % pour Firefox.