Elon Musk s'inquiète de l'intelligence artificielle de DeepMind

Elon Musk révèle que l'intelligence artificielle DeepMind de Google, capable de battre des humains à différents jeux, est pour lui une cause d'inquiétude majeure.

Rachetée par Google, l'intelligence artificielle de DeepMind s'est illustrée ces dernières années en battant les meilleurs humains à différents jeux de stratégie : les échecs bien sûr, mais aussi le jeu de go, pourtant réputé pour sa difficulté de modélisation.

L'intelligence artificielle dédiée au jeu Starcraft 2, baptisée AlphaStar Final, a même obtenu le titre honorifique de grand-maître après avoir battu les meilleurs spécialistes.

Si ses créateurs mettent en avant le fait que l'IA peut aussi bien affronter des adversaires humains que les aider à renforcer leur stratégie, et si ce type d'intelligence n'est capable de surpasser les humains que sur des champs de compétence étroits, ses victoires ont fait prendre conscience qu'une étape avait été franchie plus tôt qu'on ne le pensait.

Certes, on est encore loin de la fameuse singularité, quand une intelligence artificielle générale saura dépasser l'esprit humain, mais cela donne un petit goût de ce qui se prépare...et cela n'est pas sans inquiéter le milliardaire Elon Musk.

Cela fait longtemps que ce dernier met en garde contre une évolution trop poussée et non contrôlée des intelligences artificielles en prophétisant qu'elles pourraient rapidement devenir hostiles, qu'il s'agisse d'armes autonomes ou qu'elles décident subitement que l'humanité est nocive.

Au New York Times, l'homme d'affaires à la tête de sociétés comme Tesla, SpaceX, The Boring Company ou encore NeuraLink, a indiqué que les intelligences artificielles comme DeepMing étaient pour lui un sujet majeur d'inquiétude.

Une IA battant des humains à un jeu, "c'est tout simplement le point de départ du film War Games ", a-t-il souligné, en notant que les intelligences artificielles deviendront bientôt supérieures aux esprits humains et en reprenant son argument (très inspiré de Terminator, autre film culte marquant) selon lequel le sort de l'humanité est peut-être en train de se jouer...dès maintenant.

Pour lui, l'émergence d'une IA largement supérieure à l'esprit humain se jouera dans les cinq ans à venir, ce qui laisse donc peu de temps pour s'assurer qu'elle ne se retournera pas contre ses créateurs.

L'homme d'affaires a participé à la création en 2015 d'OpenAI, une institution cherchant à créer une IA sur des bases éthiques mais il s'en est désolidarisé en 2018. Dans le même temps, il se prépare à proposer de la conduite autonome intégrale dans ses véhicules électriques Tesla, ce qui ne relève certes pas d'une IA générale mais témoigne des progrès rapides réalisés dans ce domaine.

Cette argumentation est toutefois rejetée par une partie de la communauté des chercheurs et experts en IA qui estime que les arguments d'Elon Musk sur les dangers de l'IA sont exagérés et que des obstacles majeurs (et peut-être insolubles) doivent encore être franchis avant d'arriver éventuellement à produire quelque chose capable de dépasser la pensée humaine.