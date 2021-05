Google : Fuchsia OS s'invite officiellement à bord du Nest Hub de première génération

En développement depuis plusieurs années mais de façon discrète, le système Fuchsia OS de Google a longtemps conservé une part de mystère sur ses intentions.

Objet de multiples expérimentations et semblant offrir une nature polyvalente pouvant convenir à des gadgets IoT comme à des ordinateurs et avec la capacité de faire tourner nativement des applications Android, son rôle par rapport à Android et Chrome OS a souvent été interrogé, entre complémentarité et fusion des deux OS.

Credit : 9to5Google

Un premier développement concret vient d'être repéré par le iste 9to5Google : les dispositifs connectés Nest Hub de première génération (2018) ont reçu une mise à jour qui remplace leur plate-forme Linux Cast par Fuchsia OS.

Extérieurement, rien ne change et l'interface reste identique mais en coulisse c'est désormais Fuchsia OS qui est aux commandes dans une version stable et finalisée Fuchsia 1.0 qui avait déjà été repérée dans les listings du Bluetooth SIG.

Le déploiement va se faire progressivement ces prochains mois et sans doute de façon quasi-imperceptible pour les utilisateurs. Il reste à voir maintenant si Google fera migrer d'autres produits sous Cast OS vers Fuchsia OS mais une étape vient sans doute d'être franchie dans les projets de Google.