Google Maps : la création d'images Street View avec seulement un smartphone

Pour la création d'une imagerie Street View, il y a l'artillerie lourde de Google avec ses propres véhicules équipés de dispositifs photographiques dédiés et autres appareils proposés à la location. Il existe également une gamme de caméras 360° qui profitent d'une collaboration de Google avec des fabricants et développeurs.

Mais c'est désormais avec seulement un smartphone et l'application Street View sur Android que Google annonce la possibilité de capturer une imagerie Street View et de contribuer à un partage sur Google Maps.

Les contributions sont pour le moment cantonnées à quelques régions géographiques. Google cite ainsi Toronto, New York, Austin, Nigeria, Indonésie et Costa Rica. D'autres localisations seront de la partie prochainement.

L'ajout d'images Street View va se démocratiser

La fonctionnalité en bêta nécessite un smartphone compatible avec la technologie de réalité augmentée ARCore de Google qui est notamment utilisée pour Live View, la navigation en réalité augmentée avec Google Maps.

Avec un outil de l'application Street View, un utilisateur pourra enregistrer une série d'images lorsqu'il se déplace dans une rue ou sur un chemin. Après publication via l'application, un traitement automatisé (rotation, position…) permettra de créer une série de photos assemblées (ou dites connectées). Elles seront placées pour le lieu idoine dans Google Maps.

" Alors que nos propres trekkers et voitures Street View ont collecté plus de 170 milliards d'images sur plus de 16 millions de kilomètres autour de la planète, il reste encore de nombreuses régions du monde non cartographiées ", écrit Google.



Sur Google Maps, les contributions Street View auront bien évidemment droit à l'application de mesures de confidentialité avec le floutage des visages et plaques d'immatriculation.