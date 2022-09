Google Maps : une petite révolution est sur le point de naître

Lors de sa conférence Google I/O en mai, Google avait introduit pour Google Maps la fonctionnalité Immersive View. Grâce aux progrès réalisés en matière de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle, ce sont des milliards d'images Street View et vues aériennes qui peuvent être fusionnées dans le but de créer une nouvelle vue immersive.

" Avec Immersive View, vous pourrez découvrir un quartier, un point de repère, un restaurant ou un lieu populaire, et même avoir l'impression d'y être avant même d'y avoir mis les pieds ", avait fait miroiter Google en parlant d'une nouvelle manière d'explorer le monde.

Avec par ailleurs le renfort de vues aériennes photoréalistes de sites et monuments populaires, des vues multidimensionnelles à l'apparence bluffante sont agrémentées d'informations utiles comme la météo, le trafic et la fréquentation d'un lieu. Qui plus est, avec l'appui de modèles prédictifs pour une éventuelle visite dans les semaines ou mois à venir.

Google annonce désormais le lancement de plus de 250 vues aériennes photoréalistes de points de repère dans le monde. Initialement, ce sont une centaine de points de repère qui étaient couverts. Pour autant et sur Android et iOS, la fonctionnalité Immersive View ne sera elle-même disponible dans les prochains mois que pour cinq villes (Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo).

La recherche en réalité augmentée dans Google Maps

Avec l'outil Live View, Google Maps propose sur smartphone et avec la caméra une aide à la navigation grâce à la réalité augmentée. Pour un piéton, des flèches directionnelles et indications en surimpression lui permettent de baliser un trajet à suivre. La technologie exploitée va être utilisée pour la recherche avec Live View.

En soulevant le smartphone et en dirigeant sa caméra, la recherche avec Live View permettra d'identifier en réalité augmentée des distributeurs automatiques de billets dans une zone à proximité, repérer des cafés, épiceries et autres qui sont cités à titre d'exemple. Le cas échéant, des informations comme les heures d'ouverture et la fréquentation seront affichées.

Search and explore places around you through your camera with Live View ? pic.twitter.com/WlBVwsv4ot — Google Maps (@googlemaps) September 28, 2022

Dans les prochains mois sur Android et iOS, le déploiement de Search with Live View concernera les villes de Londres, Los Angeles, New York, San Francisco, Tokyo et Paris.

Connaître l'ambiance d'un quartier

Également dans les prochains mois sur Android et iOS, mais à l'échelle mondiale cette fois-ci, une fonctionnalité Neighborhood Vibe - Ambiance du quartier - va être déployée pour Google Maps. Google explique qu'il s'agira d'avoir une idée de l'ambiance d'un quartier ou d'un lieu populaire via des photos et informations utiles provenant de la communauté Google Maps.

Pour déterminer l'ambiance d'un quartier, la fonctionnalité tire parti d'un modèle d'IA et des contributions des utilisateurs de Google Maps. Ces dernières sont de l'ordre de plus de 20 millions par jour avec des avis, des photos et des vidéos.

Dans un autre registre, Google Maps propose aux États-Unis, au Canada et en Europe depuis peu, une option afin de privilégier les itinéraires économes en carburant. La technologie derrière cette option va prochainement être ouverte aux développeurs tiers via Google Maps Platform, et donc pour des applications tierces. Apple Plans ?