Google met le paquet pour l'application Messages

L'application Messages de Google sur smartphone Android permet l'échange de SMS si besoin, mais elle est surtout mise en avant pour l'envoi de messages RCS. Avec l'appui des opérateurs, Google n'a de cesse de faire la promotion de ce protocole de messagerie enrichie qui permet notamment le chiffrement de bout en bout.

Une ambition (folle ?) de Google est de faire en sorte qu'Apple prenne en charge le RCS sur l'iPhone avec sa messagerie iMessage. Une question d'interopérabilité et pour améliorer l'expérience utilisateur. Actuellement, quand un iPhone reçoit un message d'un smartphone Android… c'est retour au SMS (ou MMS) et accessoirement une bulle verte au lieu de bleue.

Faute de mieux, Google a mis en place dans Messages sur Android l'affichage des réactions iMessage d'Apple sous la forme d'émojis. C'est également désormais la possibilité de réagir aux SMS d'utilisateurs d'iPhone avec des émojis.

Avec aussi des fonctionnalités intelligentes

" Bien que RCS soit la solution ultime, nous faisons ce que nous pouvons pour aider les utilisateurs d'Android à avoir un moyen de réagir aux messages de manière cohérente ", explique Google. D'autres annonces concernent la possibilité de répondre à des messages individuels dans des conversations de groupe, la consultation de vidéos YouTube sans quitter l'application.

Google Messages a droit à des suggestions afin d'ajouter par exemple des événements dans l'agenda à partir de messages, la mise en évidence des messages avec des informations comme des adresses et numéros de téléphone.

L'application va pouvoir afficher la transcription en texte de messages vocaux en s'appuyant sur du machine learning, mais pour le moment uniquement sur l'ensemble des smartphones Pixel 6 et Pixel 7, ainsi que les Galaxy S22 et Galaxy Fold 4 de Samsung.

Un petit relooking en prime

Accessoirement, l'icône de l'application Messages va changer de look. Une nouvelle apparence qui concernera également les applications Téléphone et Contacts. Les icônes prendront en charge les icônes à thème de Material You.

" Nous continuons d'intégrer de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités à l'application ", assure Google. Le déploiement de certaines nouveautés se fera au cours des prochaines semaines.